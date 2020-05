Ferrari verlaagt verwachtingen vanwege corona

Die lockdown begon al in maart, waardoor ook de resultaten in het eerste kwartaal al lager uitvielen dan de verwachtingen. In februari had Ferrari de prognose voor dit jaar nog verhoogd.

Het merk met het steigerende paard verwacht nu een omzet te behalen van tussen de 3,4 miljard en 3,6 miljard euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van een omzet van 4,1 miljard euro. In de eerste drie maanden bedroeg de omzet 932 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 37 miljoen euro.

Herstart productie

Ferrari herstart deze week de productie in zijn fabrieken in Maranello en Modena, nu de Italiaanse lockdown voorzichtig wordt versoepeld. Eind deze week moet productie alweer op volle toeren draaien.

Vorig jaar leverde Ferrari voor het eerst meer dan 10.000 auto’s af nadat er vijf nieuwe modellen waren geïntroduceerd. Topman Louis Camilleri zet in op duurdere modellen en vernieuwing van het aanbod.