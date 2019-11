Tesla bouwt grote autofabriek in Duitsland

PALO ALTO (ANP/BLOOMBERG)

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en was lang op zoek naar een geschikte locatie. Meerdere landen waren in de race. De Nederlandse regering beloofde eerder dat ze zich sterk zou maken om Tesla over te halen de megafabriek in Nederland te vestigen.

Lelystad deed daarbij openlijk een gooi naar de gigafabriek, omdat die veel nieuwe werkgelegenheid met zich mee zou brengen. Tesla heeft in Tilburg al wel een afbouwfabriek en een servicewerkplaats.