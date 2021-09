Online gamereus DraftKings doet bod $20 miljard op moederbedrijf Ladbrokes

Het bod wordt bevestigd in een melding van Entain bij de London Stock Exchange. Entain is het moederbedrijf van onder meer Ladbrokes, Coral en PartyPoker.

In reactie op het bericht schoot de koers van het aandeel Entain dinsdag 18% omhoog op de beurs. DraftKings zakte 7%.

Eerder verwierp het Britse gamingbedrijf, dat vorig jaar $3,56 miljard omzet boekte, een bod in aandelen ter waarde van $11 miljard van MGM Resorts. Dat bod zou de groei van het bedrijf ’aanzienlijk onderwaarderen’, aldus Entain.

Het in 2012 opgerichte DraftKings boekte vorig jaar $615 miljoen omzet, en zou dit jaar $1,1 miljard omzet halen. Het breidt recent sterk uit in de markt van zogeheten fantasy-games, waarbij spelers in allerlei bestaande en bedachte sporten het online tegen andere teams opnemen. Daaraan doen tegen betaling ook sportteams met professionals mee.

Basketbal-deal

DraftKings sloot afgelopen jaren meerdere deals met de Amerikaanse Major League Baseball voor samenwerking, sponsoring en online basketbalwedstrijden.

Online gamebedrijf GameKings zou moederbedrijf van Britse goksites Ladbrokes willen overnemen. Ⓒ ANP/HH

In 2016 probeerde DraftKings, dat vorig jaar naar de beurs ging, zijn concurrent FanDuel over te nemen. Die deal werd geblokkeerd door de Amerikaanse toezichthouder, omdat het nieuw te vormen bedrijf 90% van de Amerikaanse online markt in handen zou krijgen.

Beide bedrijven gaven geen nadere reactie tegenover Amerikaanse media.

DraftKings behaalde op het nieuws dinsdag een marktwaarde van ruim $21 miljard, Entain is $13 miljard op de beurs.