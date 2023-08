Bigbank doet er weer schepje bovenop: spaarrente omhoog naar 2,70%

Bij deze bank kunnen ook spaarders die in Nederland wonen een rekening openen. Deze bank uit Estland biedt deze rente op het volledige spaartegoed zonder opnamebeperkingen, voor een bedrag tot €100.000.

Vrij versus vast

Flexibel sparen betekent dat klanten geld vrij kunnen opnemen en storten. Daarnaast heeft Bigbank in Nederland ook spaardeposito’s voor particulieren. Hierop zijn vaste looptijden en inleggen van toepassing, en staat de rente voor de gehele looptijd vast.

Garantie

Bigbank is gevestigd in Estland, dat sinds 2011 onderdeel is van de eurozone. De spaarproducten van Bigbank worden gedekt onder het Estlands garantiestelsel. Dat garandeert op basis van de EU-richtlijn ingelegde bedragen voor deposito’s en spaarrekeningen, inclusief de rente, tot een bedrag van €100.000 per klant.

Nederlandse banken

Eerder werd al bekend dat de drie grootste banken in Nederlandse de spaarrente in augustus verhogen. Maar waar de Rabobank op 15 augustus al de stap van 1,25% naar 1,50% maakt, is ABN sinds 1 augustus naar 1,25% gegaan, en komt ING per 15 augustus ook op 1,25% uit.