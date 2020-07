Van afval tot vegabitterbal

Anja Cheriakova laat op het terrein van De Clique zien dat de kliekjes van Utrechtse restaurants vruchtbare grond opleveren. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Utrecht - Gasten die jus d’orange bestellen in het Utrechtse restaurant Noda helpen zonder het te weten mee aan de productie van witbier en limonade. Spil in deze keten is afvalwerker De Clique. Al spreekt initiatiefneemster Anja Cheriakova liever van reststroomverwerker: „Afval wordt gezien als iets dat snel weg moet, wij zien het als input voor een nieuw product.”