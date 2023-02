Ook inbrekers vieren carnaval: ’Laat een lamp branden als je weggaat’

Het is altijd bal voor inbrekers: de zomervakantie, de kerstvakantie, maar ook de krokusvakantie en dus tijdens carnaval. „Zeker nu na de corona gaan extra veel mensen de hort op: een belangrijke reden dat het aantal inbraken fors met 28% toeneemt.”

Bij Interpolis is bekend dat inbraken altijd in golven komen. „Dus als er ingebroken is in een of twee huizen in de buurt, dan weet je dat je je best moet doen om dat bij jou te voorkomen.” En dus ook tijdens het jaarlijkse carnavalsfeest. Tips zijn om vooral te doen aan preventie. „Wees alert”, zegt de woordvoerder. „Doe alsof je thuis bent en laat die avond een spaarlamp branden.” Hij weet dat mensen het nu minder doen, door de hoge energierekening. „Maar het is de investering echt meer dan waard.”

Lamptimer

Het allerbelangrijkste is volgens hem nog wel: „Let erop dat deuren en ramen goed afgesloten zijn. Een inbreker checkt altijd of iets loszit, en zo niet, dan probeert hij het een deur verderop.” Wie voor een week op wintersport gaat, moet volgens de woordvoerder vooral niet de rolluiken een week lang dichtdoen. „Zorg daarnaast voor een timer waarmee een lamp aan- en uitgaat in de avond en laat de post opruimen door de buren. Als er een stapel kranten op de mat ligt weet een dief genoeg.”

De Brabantse gemeenten waar inwoners het meest moeten oppassen voor insluipers, volgens de InbraakBarometer, zijn Waalre, Helmond, Dongen, Kaatsheuvel en Goirle. In Limburg moet je komende dagen vooral opletten als je woont in Mook en Middelaar, Roermond, Weert, Simpelveld en Maastricht.