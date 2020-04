Adyen had kortstondig last van coronacrisis

De harde daling in volumes in maart is in de eerste twee weken van april gestopt, verzekert Adyen. De volumes ontwikkelen zich nu stabiel maar liggen doorgaans een vijfde lager dan begin dit jaar. De volumes voor ondernemingen uit de toerismesector liggen momenteel zo'n 90 procent lager dan begin dit jaar. Toch wist Adyen in totaal zijn volumes vorig kwartaal op te voeren tot 67 miljard euro. Dat is 38 procent hoger dan een jaar geleden.