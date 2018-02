Gelddienst Western Union in cryptomunt

Het 167 jaar oude Amerikaanse geldbedrijf gebruikt daarvoor de blockchain, een online toegankelijk niet-centraal gebruikt ’grootboek’, waarop met unieke transacties cryptomunten zoals bitcoin of ripple van een eigenaar naar de andere kunnen.

Geruchten gingen al sinds 2015 rond. Volgens cfo Raj Agrawal van Western Union gaat het om een test naar de meest efficiënte betaalvorm.

Meer gelddiensten

De bevestiging door Western Union is opvallend: alle grote zakenbanken op Wall Street keren zich nog altijd af van de cryptomunten. Kleine banken in Europa stappen wel in rekeningen met de munten.

Volgens Bloomberg is het meest waarschijnlijk dat Western Union een verbintenis aangaat met RippleNet, vooral van de blockchain van de startup.

Eerder meldde website CCN dat MoneyGram, na Western Union de grootste betalingsverwerker, is begonnen met tests van de blockchain.

Ripple meldde eerder de samenwerking met het grootste betaalbedrijf van het Midden-Oosten, de UAC Exchange.