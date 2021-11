Biden krijgt groen licht voor infrastructuurplan

Het infrastructuurplan is een van de pijlers onder Bidens plannen om de Amerikaanse economie te versterken, iets waarvoor hij in totaal $3 biljoen wil uittrekken. Het geld uit het infrastructuurplan is bedoeld voor wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen. Volgens Biden leiden investeringen hierin tot nieuwe banen en verbeteren ze de concurrentiepositie van de Verenigde Staten. Het is de grootste investering in infrastructuur ooit gedaan in het land.

Veel tegenstand

Bidens plan botste niet alleen op verzet bij de Republikeinen, maar stuitte ook op veel tegenstand binnen zijn eigen Democratische partij. Na dagenlang onderhandelen lukte het de regering vrijdagavond om de Democraten op een lijn te krijgen.

Nu is afgesproken dat er onder andere $110 miljard naar wegen, bruggen en andere grote projecten gaat. Ook gaat $66 miljard naar het nationale spoornetwerk en is er $7,5 miljard uitgetrokken voor een landelijk netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s.

Bekijk ook: Bidens biljoenen moeten VS aan kop houden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde het investeringspakket uiteindelijk goed met 228 tegen 206 stemmen. Dertien Republikeinen steunden de plannen. Biden wilde graag goedkeuring van beide partijen voor de honderden miljarden dollars voor infrastructuur, zo benadrukte hij vaak.

Gratis kinderopvang

Dat zal lastiger zijn voor het andere deel van Bidens economische campagne die hij ’Build Back Better’ noemt. Het Amerikaanse sociale vangnet zou door dit nieuwe investeringspakket van $1750 miljard fors uitbreiden, onder andere met gratis kinderopvang. Ook is veel geld gereserveerd voor de strijd tegen klimaatverandering en goedkopere zorg. Republikeinen huiveren van die plannen, die in hun ogen de overheid veel te invloedrijk maken en volgens sommige congresleden ’marxistisch’ is.

Binnen Bidens eigen Democratische partij was er onenigheid over dit pakket, waardoor de president het al fors moest afslanken zodat alle partijgenoten er achter staan. Eigenlijk hoopte Biden ook de ruim $1,7 biljoen aan maatschappelijke investeringen door het Huis van Afgevaardigden te hebben geloodst. Maar op het laatste moment eisten enkele partijgenoten dat een onafhankelijke rekenkamer de plannen van het Witte Huis nog eens zouden narekenen.