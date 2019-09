’Wall Street begint in mineur aan september’

Het is het streven dat de Verenigde Staten en China deze maand in Washington verder onderhandelen over een nieuw handelsakkoord. Het wederzijds vertrouwen is echter geschaad door de nieuwe importheffingen die zijn ingegaan. China zou tevergeefs hebben gevraagd om uitstel van die maatregel.

Mogelijk beginnen bedrijven die gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de handelsvete lager aan de eerste handelsdag van september. Zo stonden graafmachinemaker Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing voorbeurs tot 2,4 procent lager. Ook veel Amerikaanse chipfabrikanten, die erg van China afhankelijk zijn, lijken lager te gaan openen.

Onzekerheid

Ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk dragen ook bij aan onzekerheid onder beleggers. Premier Boris Johnson zou dreigen met vervroegde verkiezingen als een een wetsvoorstel tegen een no-dealbrexit wordt aangenomen.

Winkelketen Tailored Brands weet de aandacht op zich gericht na een grote deal met de Amerikaanse footballcompetitie NFL. De verkoper van maatpakken gaat jassen aanbieden met op bekende footballteams geïnspireerde voeringen. Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, beweegt mogelijk op een adviesverhoging door beleggingsadviseur Evercore.

Overnamedeal

Levi Straus & Co kondigde een overnamedeal aan. Het spijkerbroekenmerk koopt tachtig winkels van Levi’s en Dockers in Chili, Peru en Bolivia en achterliggende distributie-activiteiten van The Jeans Company. Dat laatste bedrijf was als distributeur voor Levi’s actief in die landen.

Maandag waren de Amerikaanse aandelenbeurzen gesloten wegens Labor Day. Vrijdag eindigden de graadmeters met bescheiden winsten. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 26.403,28 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij tot 2926,46 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7962,88 punten.