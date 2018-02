ABN start blockchainrekeningen

De online mkb-handelsbeurs Nxchange is de eerste klant die bankrekeningen via blockchain gaat aanhouden bij de Clearing Bank van ABN Amro. Blockchain is een transactienetwerk van beveiligde ’blokken informatie’, om sneller transacties van geld, goederen of waardepapieren via een keten van partijen uit te wisselen. Met de blockchainrekeningen hoeft Nxchange niet langer aparte derdengeldenrekeningen te openen om gelden van klanten te bewaren.

Het openen van een nieuwe rekening zijn handels- en effectenbeurzen, notarissen, advocaten, stichtingen of gerechtsdeurwaarders verplicht als zij, al dan niet tijdelijk, geld van klanten bewaren. Dit geld hebben zij in bewaring voor de aankoop van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed door klanten. Om te voorkomen dat het geld in rook opgaat bij een faillissement van de instelling die het bewaart, is die wettelijk verplicht om dit fysiek te scheiden van hun eigen vermogen via een zogenoemde derdengeldenrekening.

Blockchainrekening

Als alternatief kunnen deze instellingen nu aparte blockchain-bankrekeningnummers voor hun klanten krijgen bij ABN Amro. Dit proces verloopt geautomatiseerd, waardoor een bezoek aan het bankkantoor niet nodig is.

„Instellingen en bedrijven kunnen hun individuele klantengelden helder afgescheiden aanhouden bij een bank die onder het reguliere toezicht valt”, zegt Jan Bart de Boer, chief commercial officer bij ABN Amro Clearing Bank. „Daardoor is er automatisch transparantie en dalen hun administratieve lasten. Tegelijkertijd kunnen klanten gebruik maken van andere bankdiensten, zoals effecten- en klantengeldenadministratie of derivaten.”

Test

De blockchainrekening is een nieuwe stap in de proeven die ABN Amro doet met de nieuwe techniek. Eerder werd getest met een vastgoedtransactie. In januari bleek uit een proef met een handelstransactie met ING dat de kosten via blockchain vijf keer goedkoper uitvielen dan de traditionele papierhandel.

De nieuwe bankrekening moet de opmaat vormen van het aansluiten van anderen diensten op de blockchain als keten van veilige transacties, onthult De Boer. „Dit leent zich voor alle transacties waar eigendomstitels worden overgedragen, van effecten tot vastgoed. Het Kadaster en andere banken aansluiten zou een mooie stap zijn.”

Nxchange bespaart met de dienstverlening jaarlijks ’een paar ton aan extra eigen kapitaals- en compliance kosten’, rekent ceo Marleen Evertsz voor.