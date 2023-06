’Energierekening omlaag voor steeds meer huishoudens’

Dat blijkt uit een analyse door ING van afrekeningen en betalingen aan energieleveranciers. Die daling van de termijnbedragen per huishouden kan de komende tijd aanhouden, constateert ING-econoom Marten van Garderen in een brede analyse van transactiedata.

,,Inmiddels ligt het voorschotbedrag al dertig euro onder de piek”, aldus Van Garderen. In mei was het gemiddelde termijnbedrag voor gas en licht €182, tegen €212 in december 2022. ,,Dit is de vijfde maand op rij met daling van het voorschotbedrag”, stelt hij.

Volgens de bank zijn de energieprijzen en de leveringstarieven stevig afgenomen ten opzichte van eind vorig jaar. Veel huishoudens hebben dankzij het prijsplafond van het kabinet korting gekregen op hun fors gestegen energierekening, wat nu bij elkaar een daling oplevert.

Extra kosten

Maar daar staat sinds kort een hogere energiebelasting tegenover. De vorig jaar verlaagde btw voor energie is weer teruggedraaid.

Netbeheerder TenneT, verantwoordelijk voor de hoogspanningskabels, meldde deze week bovendien meer kosten in rekening te moeten brengen om het stroomnetwerk stabiel te houden vanwege het sterk wisselende aanbod van zon- en windenergie.

TenneT rekent daarvoor €120 per jaar, tegen €30 enkele jaren geleden geleden, waardoor de energietarieven weer iets stijgen.

Het gemiddelde maandelijks voorschotbedrag daalt echter volgens dit ING-onderzoek. Vier op de tien huishoudens betaalden in mei minder vooruit aan hun energieleverancier dan eind vorig jaar december. Gemiddeld is dat €115 per maand. Bijna een kwart betaalt net zoveel als in december.

Opsteker

Daar staat tegenover dat drie op de tien huishoudens in mei juist een hoger voorschotbedrag aftikte. Bij die groep is het gemiddeld termijnbedrag €65 gestegen ten opzichte van eind vorig jaar. ,,Tot deze groep behoren mogelijk huishoudens van wie het voorschotbedrag eerder nog te laag was afgesteld om de hard opgelopen energietarieven in de tweede helft van 2022 te dekken”, aldus ING-econoom Van Garderen. Het leeuwendeel, zo’n 27%, betaalt €5 tot €100 meer.

,,De verwachting is dat de energietarieven voor de consument in het kielzog van de groothandelsmarktprijzen nog wat verder zullen dalen en steeds vaker onder de tarieven van de prijsplafonds zullen uitkomen”, aldus Van Garderen. ,,Daarbij ligt het voor de hand dat het gemiddelde voorschotbedrag de komende tijd nog wat daalt. Dat kan een mooie opsteker voor de koopkrachtontwikkeling en de bestedingen van consumenten betekenen.”