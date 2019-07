Morgan Stanley verlaagt advies Basic-Fit

Morgan Stanley verlaagt zijn ramingen voor de winst per aandeel dit jaar met 14 tot 18 procent, vanwege hoger dan verwachte overheadkosten. De sterke groei van nieuwe clubs is volgens de analisten nog niet terug te zien in de winst, terwijl de prijsstijgingen en dalende pijplijn kunnen betekenen dat de omzetgroei kan gaan afzwakken.

Het aandeel Basic-Fit sloot woensdag op 29,45 euro.