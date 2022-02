MKB: ’Gooi alles open, schaf coronapas af’

Binnenland

Kamer stemt zoals verwacht tegen 2G-systeem

De Tweede Kamer heeft zoals verwacht tegen het 2G-beleid gestemd. In dat systeem krijgen alleen gevaccineerde of recent van corona genezen mensen toegang tot bepaalde locaties waar een coronapas moet worden getoond. Testen is dan niet meer voldoende (3G). De motie van de SGP en Kamerlid Omtzigt roep...