Bouwmarkten nemen maatregelen tegen te grote drukte

Grote bouwmarkten huren beveiligers in die erop letten dat per tien vierkante meter winkeloppervlak maar één klant binnen is, meldt branchevereniging VWDHZ. Kleinere winkels verplichten hun klanten een mandje of winkelwagen te gebruiken, om zo de afstand te bewaren.

Bij VWDHZ zijn onder andere Gamma, Karwei, Bauhaus, Hornbach en Praxis aangesloten. Winkels in de sector kregen het bovengemiddeld druk nadat Nederlanders werd opgedragen zo veel mogelijk thuis te blijven. Veel mensen grepen die maatregel tegen het coronavirus aan om te klussen in en rondom het huis.

Openingsuren beperken

Leden van de branchevereniging hebben ook afgesproken hun openingsuren te beperken, zodat personeel niet te veel belast raakt. Eerder besloten bouwmarkten al vaker schoon te maken en lijnen aan te brengen bij kassa’s om klanten afstand te laten houden. Ook roepen ze klanten op in hun eentje te komen winkelen.

