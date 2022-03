Waarom kregen Italiaanse bloemisten Nederlandse bloemschikles in Toscane?

Premium Binnenland

’Taxibende’ eiste honderden euro’s voor korte ritjes: ’We rammen de klanten’

Toeristen waren geen mensen voor ze, maar wandelende portemonnees die werden ingedeeld in categorieën die wel of niet makkelijk te ,,naaien” waren. Een groep taxichauffeurs die in 2016 en 2017 actief was op Schiphol had een voorkeur voor Aziatische toeristen die de taal niet spraken en die duidelijk...