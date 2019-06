Martin Visser

Het kabinet komt met een minimumtarief voor zzp’ers. Deze maatregel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het voorstel is een van de belangrijkste bouwstenen van het arbeidsmarktbeleid van minister Koolmees van Sociale Zaken. In het regeerakkoord was al vastgelegd dat er een bodem van 15 tot 18 euro zou komen. Nu is die onderste prijs vastgezet op 16 euro.