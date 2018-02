Action zet FNV opzij

,,Wij vinden het niet eerlijk dat maar een paar mensen verbeteringen voor 15.000 werknemers tegenhouden’’, zegt een woordvoerster van Action.

Niet geïnformeerd

Volgens goed ingevoerde bronnen heeft Action contact gehad met Jumbo over hoe je zo’n regeling moet invoeren. Vakbond FNV zegt niet geïnformeerd te zijn door Action. Hetzelfde was het geval bij Jumbo. Ook toen moesten de bonden het uit De Telegraaf lezen. Bij Jumbo is onlangs de nieuwe regeling bij de distributiecentra ingevoerd.

,,De cao-onderhandelingen bij Action duurden lang, maar we waren er bijna uit. De kaderleden van de FNV en de or, die vanaf het begin als toehoorder bij de onderhandelingen aanwezig was, stemden in met onze voorstellen. Maar toen toverde de FNV op het laatste moment een hogere looneis uit de hoge hoed’’, zegt een woordvoerster van Action. ,,Wij hebben sterk de indruk dat ze dit deden onder druk van de FNV-top.’’

FNV eiste ineens 3,5% loonsverhoging en daar mocht niet meer over worden onderhandeld, zegt de woordvoerster. ,,Wij hebben toen een eindbod gedaan met onder meer een loonsverhoging van 2%. Maar dat werd verworpen door de FNV-leden.’’

Naar verluidt zouden er twee à driehonderd van de 15.000 werknemers lid zijn van de FNV. De andere bonden zijn helemaal niet vertegenwoordigd. Van die paar honderd FNV-leden heeft 20% gestemd. Twee derde was tegen, een derde voor het voorstel van Action.

Asociaal

De FNV erkent niet veel leden te hebben bij Action, maar noemt de actie ronduit asociaal. ,,We hebben onderhandeld over een nieuwe cao en onze looneis van 3,5% staat vast. Maar Action wilde bepaalde werknemers meer betalen, terwijl de flexkrachten en mensen die soms werken voor een minimumloon er niets bij zouden krijgen. Daar weigeren wij mee in te stemmen”, zegt Mari Martens, sectorhoofd handel.

Volgens de FNV was Action alleen bereid de lonen te verhogen voor vrachtwagen- en heftruckchauffeurs en de winkelmanagers. ,,Het gaat dan vooral om werknemers die ze moeten behouden. Maar de winkelmedewerkers en de werknemers in de distributiecentra krijgen niets. Het gaat om de onderkant van de arbeidsmarkt, waar veel flexkrachten actief zijn”, aldus Martens.

De werknemers van Action hebben dinsdag een formulier gekregen, waarop ze akkoord kunnen gaan met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Doen ze dat niet dan geldt de oude cao van vorig jaar. ,,De nieuwe regeling geldt twee jaar en daarna kijken we wel verder’’, zegt de woordvoerster van Action.

Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, constateert dat werkgevers vaker kiezen om een arbeidsvoorwaardenregeling af te sluiten met de or. ,,We zien dat bedrijven naar andere partijen zoeken als de onderhandelingen met de vakbonden stug verlopen. Maar dat wil niet zeggen dat de werknemer daarbij gebaat is, zeker niet als de werkgever gaat shoppen op arbeidsvoorwaarden.”

Nederlaagstrategie

Cao-deskundige Henk Strating van HS Arbeidsvoorwaarden verwacht dat meer bedrijven het voorbeeld van Jumbo en Action zullen volgen. ,,De kans is groot dat dit vaker gaat gebeuren. Werkgevers kunnen makkelijker tot zo’n stap overgaan als de organisatiegraad van de vakbond laag is. De kans op acties is dan klein.”

Strating zegt verder dat een arbeidsvoorwaardenregeling geen verslechtering hoeft te zijn. ,,Er zijn voorbeelden van bedrijven die een cao afsluiten met de or en daarvan heb ik nooit gehoord dat dat slecht is.” Toch geeft de cao-deskundige de voorkeur aan een cao. ,,Daarom vind ik de keuze van Jumbo en Action een nederlaagstrategie. Als deze bedrijven eruit kunnen komen met de or, moet dat ook lukken met de vakbonden.”