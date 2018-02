Amerikaanse belastinghervorming helpt Aegon

In de laatste periode van 2017 kon Aegon door de verlaging van het belastingtarief in zijn belangrijkste markt bovendien een forse eenmalige meevaller in de boeken zetten. De nettowinst is daardoor ruimschoots verdubbeld naar 986 miljoen euro.

Het onderliggende bedrijfsresultaat, waar dergelijke mee- en tegenvallers uit zijn gefilterd, ging wel met 5 procent omlaag naar 525 miljoen euro. Dat komt mede door de zwakkere Amerikaanse dollar. Aegon profiteerde aan de andere kant van kostenbesparingen en gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten.

Kapitaalbuffer

De kapitaalbuffer van Aegon is afgelopen kwartaal verder versterkt, mede dankzij de verkoop van een grote portefeuille levensverzekeringen in de VS. De solvabiliteitsratio, berekend volgens de Europese norm (Solvency II) staat nu op 201 procent, tegen 195 procent drie maanden eerder.

Topman Alex Wynaendts is tevreden met de resultaten, zeker omdat Aegon door de zwakkere dollar het tij niet meehad. Hij wees in een toelichting aan het ANP onder meer op de sterke toename van de stortingen, met name bij vermogensbeheer. ,,Klanten vertrouwen ons steeds meer geld toe'', zei hij.

De sterke toename van de kapitaalbuffer is volgens Wynaendts ,,zeker geen overbodige luxe''. De topman gaat ervan uit dat het tumult op de aandelenmarkten van de afgelopen weken nog niet ten einde is. ,,We zullen nog wel meer schokken zien in de markt door de stijgende rente'', voorspelde hij.

Renteverhogingen

Wynaendts wees op de nog altijd oplopende inflatie in de VS, die onherroepelijk zal leiden tot verdere renteverhogingen door de Federal Reserve. ,,Je ziet nu al dat de rente in de VS duidelijk richting een normalisatie gaat'', zei hij.

In Europa zal het volgens Wynaendts nog wat langer duren voor de rentes weer naar een normaal niveau gaan. Het is voor Aegon wel belangrijk dát het gebeurt, benadrukte hij. ,,Het is voor onze klanten goed als zij rente krijgen op hun geld. En wat goed is voor hen, is goed voor ons.''