Beursverslag: Renteangst naar de achtergrond

De AEX sloot 0,4% hoger op 527,6 punten. De AMX steeg 0,9% naar 805,5 punten.

Elders in Europa zetten de beurzen het herstel van de afgelopen dagen eveneens voort. De beursgraadmeters van Parijs en Frankfurt klommen 1,1% respectievelijk 0,1%.

Hoewel de 10-jaarsrente in de VS na het tegenvallende inflatiecijfer van woensdag iets verder is opgelopen tot 2,9%, laaide de renteangst van eerder deze maand niet weer op. Macro-econoom Léon Cornelissen van Robeco vindt dit enigszins verrassend en wijst erop dat beleggers elke dip blijkbaar nog altijd gebruiken om bij te kopen.

Cornelissen meent dat enige voorzichtigheid op zijn plaats is. „Het agressieve begrotingsbeleid in de VS gooit olie op het vuur. De markt moet rekening houden met een hogere inflatie en hogere rentes. De kans neemt ook toe dat de Fed de rente dit jaar vier maal zal verhogen. Of dit onder de nieuwe voorzitter Powell plaatsvindt, is nog wel de vraag. Hij zal de toorn van Trump willen vermijden.”

Vermogensbeheerder Krist Plaizier van Fintessa toont zich positiever. „Het economische plaatje is prachtig en de bedrijfscijfers zijn goed. Bovendien zijn de koers-winstverhoudingen na de correctie zeker niet te hoog. Beleggers zouden daarom gespreid wat kunnen kopen. Voor afbouw zie ik geen reden, zeker niet als de focus op de lange termijn ligt.”

In de AEX eindigde DSM met een plus van 3,9% bovenaan. Het speciaalchemiebedrijf was woensdag al in trek, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Aegon steeg 2,7%. De verzekeraar verwacht flink te gaan profiteren van de belastinghervorming in de Verenigde Staten. De winst in het vierde kwartaal verdubbelde, dankzij een forse eenmalige meevaller.

RELX won 1%, in reactie op zijn kwartaalcijfers. De informatieleverancier wordt op papier een Brits bedrijf. De beursnoteringen in Amsterdam, Londen en New York blijven behouden.

NN zakte 1,7%. De verzekeraar zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal fors oplopen. Analisten hadden echter op een hoger bedrijfsresultaat gerekend.

Midkapper Flow Traders steeg 6,1%, na door Kempen van de verkooplijst te zijn gehaald. De flitshandelaar schoot vorige week al omhoog, vooral dankzij het bericht dat dit kwartaal zeer goed verloopt.

Arcadis won 4%. Het ingenieurskantoor overtrof in het vierde kwartaal de verwachting en voorziet voor 2018 een verdere verbetering van de winstgevendheid.

Wessanen sloot 3,6% hoger. ABN Amro adviseert de koersdaling van woensdag na de publicatie van de jaarcijfers te benutten om in te stappen, gegeven de voorziene sterke opmars van biologische voeding.

Besi verloor 3%, hoewel zowel het Belgische DeGroof Petercam als het Duitse Berenberg zich lovend uitliet over de kwartaalcijfers. Wel viel de hoogte van het dividend tegen.

Smallcapfonds Ordina won 10,9%, doordat het winstherstel bij de ict-dienstverlener in het tweede halfjaar sterker uitviel dan analisten voorzagen.

Coca-Cola European Partners publiceerde eveneens meevallende kwartaalcijfers en sloot 4,2% hoger.

