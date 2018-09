'Sterke resultaten voor Arcadis'

KBC geeft aan dat na een langere periode met dalingen van de autonome omzet hier in 2017 een groei met 1 procent was te zien. De meeste regio's lijken het volgens de bank goed te doen, maar het Midden-Oosten blijft uitdagend onder meer vanwege vertragingen bij het innen van betalingen. Wel werden flinke betalingen ontvangen in Qatar wat gunstig uitpakte voor het werkkapitaal.

KBC heeft een hold-advies voor Arcadis. Het koersdoel ligt op 13,50 euro. KBC stelt dat het huidige koersdoel te laag ligt en gaat dit dan ook heroverwegen. Het aandeel Arcadis noteerde donderdagochtend omstreeks 09.15 uur 5,3 procent hoger op 18,58 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.