Inspectie legt Heineken dwangsom op: brouwer maakt nog blikjes zonder statiegeld

Daarmee overtreedt het bedrijf de wet, want alle nieuwe blikjes moeten voorzien zijn van een statiegeldlogo, aldus de Inspectie. De dwangsom bedraagt 0,15 euro per onterecht in de handel gebracht blikje, tot een maximum van 1 miljoen euro. Als bij het bereiken van dit maximumbedrag nog steeds geen sprake is van naleving, kan de ILT de dwangsom verhogen.

Stapsgewijs

Heineken heeft eerder gezegd stapsgewijs over te gaan op het maken van statiegeldblikjes. De laatste van zijn biermerken zouden dan begin mei worden voorzien van een statiegeldlogo. De ILT had Heineken tot zaterdag de tijd gegeven om hier wat aan te doen, maar daar voldeed Heineken dus niet aan.

Ook bij brouwer Grolsch worden nog blikjes zonder statiegeld geproduceerd. De ILT legt Grolsch echter geen dwangsom op. Volgens een woordvoerster van de Inspectie kon Grolsch aantonen dat hun productieprocessen vanaf vrijdag zo zijn ingericht dat er wel blikjes met statiegeldlogo in omloop komen.

Kabinet

Het kabinet gaf eerder deze week al aan dat het hoopte dat de ILT bierbrouwerijen Heineken en Grolsch een flinke boete zou geven. „Het moet handhaving zijn die ook pijn doet”, zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) tijdens het vragenuurtje afgelopen dinsdag.

Sinds 1 april zijn bedrijven verplicht om drankblikjes van een statiegeldlogo te voorzien. Eigenlijk zou de ingangsdatum 1 januari zijn, maar die datum werd nog drie maanden uitgesteld om ondernemingen tegemoet te komen. Minister Jetten, die verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) verving, wees erop dat de meeste bedrijven na 25 maanden voorbereidingstijd er wel in zijn geslaagd om blikjes van het statiegeldlogo te voorzien. Hij noemde het feit dat Heineken en Grolsch het niet doen een „grote teleurstelling.”