Verlies AEX loopt sterk terug

De AEX stond om tien uur 0,5% lager op 532 punten, na bij opening nog tot 529 punten te zijn teruggevallen. De AMX beperkte het verlies tot 0,2% op 765,8 punten.

De overige Europese beurzen herstelden ook van de openingsverliezen en schommelden rond de slotstanden van donderdag. De Britse FTSE en de Franse CAC 40 stonden nagenoeg onveranderd. De Duitse DAX zakte 0,3%.

In Azië was de stemming vanochtend bedrukt, met een 1,5% lager slot voor de Japanse Nikkei-index.

De indexfutures wezen op openingsverliezen van 1,5% tot 2% voor de Amerikaanse beurzen om half drie vanmiddag, waarmee de herstelbeweging van donderdag ruimschoots teniet gedaan wordt.

Bij Apple viel de kwartaalomzet van de iPhone-tak tegen. In reactie hierop ging de beurskoers in de nabeurshandel op Wall Street stevig onderuit. Ook de cijfers van Amazon vielen tegen. Daar stonden meevallers van Alphabet en in mindere mate Facebook tegenover.

De toezegging door de Europese Centrale Bank donderdagmiddag dat er in december extra economische steun komt, bood enige houvast voor beleggers. Maar zij focusten zich vooral op het aanhoudend hoge aantal coronabesmettingen en de gevolgen van de lockdowns.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandden de toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML met minnen van 2,6% respectievelijk 1,7% onderin vanwege de domper bij Apple.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield daalde 2,3%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 1,3% en belandde daarmee onder €100.

Wolters Kluwer verloor 1%. De informatieleverancier wist de aangepaste operationele winst in de eerste negen maanden van het jaar stevig te verhogen, maar onthield zich van een prognose voor het vierde kwartaal.

Shell, dat donderdag meevallende kwartaalcijfers publiceerde, won 1,5%.

Techinvesteerder Prosus steeg 1,3%, in reactie op de aankondiging voor $5 miljard eigen aandelen en aandelen in moederbedrijf Naspers in te kopen.

Bij de middelgrote belandde biotechbedrijf Pharming met een min van 4% onderaan. De donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers overtuigden beleggers niet.

Air France KLM daalde 2,8%. De luchtvaartmaatschappij meldde een kwartaalverlies van €1,7 miljard. Bovendien zijn er twijfels of de overheidssteun voor KLM wel door gaat.

GrandVision steeg 2,4%. De optiekketen wist zich het afgelopen kwartaal stevig te herstellen van de coronadip eerder dit jaar. De overname door brillen- en lenzenmaker EssilorLuxottica staat nog steeds in de planning.

Smallcap Brunel pakte er 2,5% bij. De detacheerder profiteerde in het derde kwartaal vooral van kostenbesparingen.

Veelvoederbedrijf ForFarmers verloor 4%, na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers.

