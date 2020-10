Verlies AEX versterkt door tech-sector

De AEX stond om rond 16:15 uur 0,51% lager bij 531,8 punten. De index viel na opening tot 529 punten terug. De AMX dook nipt in het rood bij 771,2 punten.

Elders in Europa steeg de Franse CAC 40 met 0,2%, de Britse FTSE verloor een fractie en de Duitse DAX raakte 0,3% kwijt.

De economie van de eurozone maakte de grootste kwartaalgroei ooit door, meldde Eurostat. De markt maakte zich zorgen over tot records oplopende coronabesmettingen, aldus analisten.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index 1,4% lager, de S&P 500 raakte 1,7% kwijt en de Nasdaq verloor 2,8%. Het aandeel Alhabet (Google) veerde echter stevig op na kwartaalresultaten, Apple werd fors verkocht.

Bekijk ook: Techfondsen in uitverkoop op rode beurzen VS

Val tech

Na dompers bij Intel en Microsoft stelden andere Amerikaanse techgiganten donderdag weer teleur. Bij Apple viel de verkopen van de iPhones tegen, terwijl het geen outlook verschafte. Ook de kwartaalberichten van Amazon en Facebook werden negatief ontvangen.

De toezegging door de ECB donderdag dat er in december extra economische steun komt, bood beleggers enige houvast.

"Eerste kwartaal laat zien dat lockdowns effectief zijn, en dat de markt bodemt als het virus piekt"

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) zegt de stevige correctie op de aandelenmarkten aan te grijpen om juist bij te kopen. „Over iets meer dan een week kennen we bijna zeker de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Deze bron van onzekerheid valt weg. Verder laat het eerste kwartaal zien dat lockdowns effectief zijn, en dat de markt bodemt als het virus piekt”, aldus Van Schie.

Centrale banken zullen nieuwe steun klaar zetten. „En het is al bijna zeker dat de Fed voor het einde van het jaar zijn opkoopprogramma zal vergroten.” Hij stapt ook in omdat in november positieve testresultaten van meerdere vaccins te verwachten zijn. Dan komt er zicht op heropening van de economie, stelt de vermogensbeheerder.

Prosus verrast positief

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging techinvesteerder Prosus met een plus van 3,6% gedeeld aan kop, in reactie op de aankondiging voor $5 miljard eigen aandelen en aandelen in moederbedrijf Naspers in te kopen.

Shell, dat donderdag al in trek was na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers, won het pleit met 4% toename. Brentolie verloor nog eens 0,3% tot $38 per vat. De Britse bank Barclays haalde de energiegigant van de verkooplijst.

ING herstelde met 1,3%. Société Générale zette concurrent Deutsche Bank op zijn kooplijst. Staalmaker ArcelorMittal pluste 1,1%.

AEX-zwaargewicht Unilever daalde onderin 1%, Ahold Delhaize raakte 1,8% kwijt, betalingsverwerker Adyen 1,7%.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML zakten 1,4% respectievelijk 1,1%, mede vanwege de domper bij Apple.

Wolters Kluwer verloor 0,8%. De informatieleverancier wist de aangepaste operationele winst in de eerste negen maanden van het jaar duidelijk te verhogen, maar onthield zich van een prognose voor het vierde kwartaal.

Grandvision gewild

Bij de middelgrote fondsen stond GrandVision met een winst van 3% bovenaan. De optiekketen wist het afgelopen kwartaal stevig te herstellen van de coronadip. De overname door brillen- en lenzenmaker EssilorLuxottica staat nog steeds in de planning.

Air France KLM daalde 3,3%. De luchtvaartmaatschappij meldde een kwartaalverlies van €1,7 miljard. Bovendien zijn er twijfels of de overheidssteun voor KLM wel door gaat.

Bekijk ook: Geduld kabinet met KLM en piloten is op

Biotechbedrijf Pharming leverde 1,6% in. De donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers overtuigden beleggers niet.

Smallcap Brunel ging bij 2,4% winst iets terug. De detacheerder profiteerde in het derde kwartaal vooral van kostenbesparingen.

Veelvoederbedrijf ForFarmers verloor 5,8%, na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers.

Geef je kennis een boost en meld je nog snel aan voor de digitale BeleggersFair die vandaag plaatsvindt.