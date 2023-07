Regenten-traditie springlevend

Het zijn niet alleen regenten van weleer die zich onderscheiden met de bouw van hofjes om mensen aan een woning te helpen. Huib van Olden en zijn familie zorgden ervoor dat het Huybert van Olden-hofje in Arnhem onlangs werd opgeleverd. Zo losten ze de belofte in van hun vermogende voorvader Huybert van Olden (1691-1774). Zij kunnen nu op hem proosten in hun eigen, gloednieuwe regentenkamer boven de poort van het hofje.

Emilie Sobels in de regentenkamer met haar zoon Beer. Ⓒ Foto Mick Palarczyk