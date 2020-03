AkzoNobel kleurt AEX groen

Rond 15.05 uur stond de AEX-index 1% hoger op 469,6 punten. De AMX daalde 1% naar 637,7 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%) en Parijs (-0,6%) kleurden eveneens rood, terwijl Frankfurt 0,3% in het groen noteerde.

„Het nieuws van de afgelopen dagen is negatiever dan ik vanmiddag zie op de borden”, constateerde Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro. Hij wees daarmee op de coronavirusmaatregelen die langer gaan duren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Volgens Wessels zou het niettemin kunnen dat grote beleggers hun portefeuilles aan het einde van het kwartaal aan het herschikken zijn en bepaalde aandelen inslaan.

„De beurzen blijven goed liggen. Dat is mede te danken aan de wereldwijde afvlakking van het aantal nieuwe coronagevallen”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). „Ook heeft een aantal grote vermogensbeheerders gezegd dat de bodem op de aandelenmarkten in zicht is.”

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,9% tot 1,3% hoger. BlackRock en Credit Suisse meldden optimistisch te zijn over de nu lager geprijsde aandelen. Deze vermogensbeheerders sorteren voor op een weg omhoog.

AkzoNobel aan kop in AEX

In de AEX ging verfproducent AkzoNobel aan kop met een koerssprong van 6%. Biotechnologiebedrijf Galapagos (+4,8%) profiteerde van een koopadvies van effectenhuis Jefferies, met een koersdoel van €210.

Chipmachinefabrikant ASML mocht 3,9% bijschrijven. De chipmachinefabrikant verlaagde de omzetverwachting voor het eerste kwartaal en kondigde aan geen aandelen in te kopen in het tweede kwartaal.

Zorgtechnologieconcern Philips won 3,4%. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell ging 2,7% omhoog ondanks een flink lagere olieprijs.

ING (-8,9%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De bank stelde de dividenbetaling aan aandeelhouders met minimaal een half jaar uit. ABN Amro (-8%) deed hetzelfde en kwam bovendien met een winstwaarschuwing.

Staalfabrikant ArcelorMittal ging 5% omlaag. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verloor eveneens 5%.

In de AMX was PostNL (+3,4%) de grootste winnaar. Biotechnologiebedrijf Pharming volgde met een plus van 2,4%.

Verlichtingsproducent Signify (-5,2%) stond onderaan bij de middelgrote fondsen. Bodemonderzoeker Fugro werd 3,8% afgewaardeerd.

Bij de smallcapfondsen zat ICT Group fors in de lift. De automatiseerder schoot 18,7% omhoog.

