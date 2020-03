ASML positieve noot op rood Damrak

De AEX-index noteerde om 11 uur een min van 0,6% bij 461,9 punten. De AMX-index stond toen 1,9% lager bij 631,4 punten.

De Franse CAC40-index noteerde 2,9% verlies. De Duitse DAX stond op 1,6% verlies. Adidas verloor hier 4% nadat het aankondigde geen pandhuur meer te betalen. De Britse FTSE 100 raakte 2,5% kwijt.

Bekijk ook: China verlaagt rente voor banken tegen coronacrisis

In Azië, waar in het Chinese Huwan voor de zesde dag op rij geen coronavirusdoden werden gemeld, reageerden markten op een extra verlaging van de repo-rente door de centrale bank van China, die ook een injectie van 50 miljard Chinese yen aan de economie gaf.

Een verrassing, aldus ING, omdat het sinds 16 maart niet heeft geïntervenieerd, en op 28 maart zelfs 33 miljard yen uit de markt haalde.

In de VS verlengde president Trump de regels voor het behouden van ’sociale afstand’ tot 30 april. Zijn belangrijkste corona-expert Anthony Fauci meldde dat tot 200.000 Amerikanen het leven kunnen verliezen in de coronacrisis.

De eerst futures voor opening van de Dow Jones-index in de Amerikaanse markt stonden 1,1% in het rood.

Marktberichten liepen uiteen. Zakenbank JPMorgan schatte de schade over de eerste drie maanden voor totale economie op -12%, versterkt door een 60% daling van de olieprijs. BlackRock en Credit Suisse meldden toch optimistisch te worden over nu laag geprijsde aandelen, zij sorteren voor op een weg omhoog.

Brentolie daalde met 5,5%, tot net boven $24 per vat. De euro zakte 0,5% tot $1,10477.

Banken gewogen

Bij de hoofdfondsen meldde ING (-8,7%) zijn dividend tot zeker oktober te schrappen. Het volgt daarmee het advies van de Europese Centrale Bank. Voor dit jaar staat dan 6,6% dividendrendement, voor 2021 8,4%. Kepler Cheuvreux handhaafde het koopadvies; ING zou van alle banken het best gekapitaliseerd zijn.

De analisten denken dat de inkomsten van ING het best bestand zijn van alle banken in de Benelux tegen de crisis.

ABN Amro, dat een winstwaarschuwing gaf, ging mee in het schrappen van dividend en werd 8,7% lager gezet. Rabobank meldde in maart, juni en september 2020 geen uitkeringen te doen op de Rabobank certificaten.

Shell verloor 3% waarde. Philips (-1,1%) verdubbelde de productie van beademingsapparatuur naar duizend stuks.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verloor nog eens 6%. Staalmaker ArcelorMittal liet 5,3% liggen.

Heineken zakte 2%. De bierbrouwer scheldt een halve maand huur kwijt van horecabedrijven die een pand huren van het bedrijf.

Chipmachinemaker ASML (+1,4%) ging met AkzoNobel (+1,5%) aan kop. ASML meldde voor het eerste kwartaal op een lagere omzet van €2,4 miljard tot €2,5 miljard te rekenen. Er was gerekend op €3,1 tot €3,3 miljard. Het stelt het voornemen om eigen aandelen in te kopen uit.

KPN volgde met 1% winst.

Biotechbedrijf Galapagos (+0,6%) kreeg een koopadvies van Jefferies, met een koersdoel van €210, komend van houden.

Bij de middelgrote fondsen ging vastgoedfonds WDP met 4% in herstel. Onderin stond OCI met 4,5% verlies, net voor fitnessketen Basic-Fit (-3,2%) en Intertrust (-3,5%).

JP Morgan Chase heeft een groter belang in bodemonderzoeker Fugro (-2,8%) gemeld, van 6,3%. Dat was september vorig jaar nog 1,2%. Zakenbank AlphaValue verlaagde zijn advies voor Fugro, van kopen naar ’add’.

Voedingsconcern Corbion kreeg van ABN Amro een adviesverhoging, van houden naar kopen, bij een koersdoel van €27 naar €30.

Bij de smallcaps stak ICT Group opnieuw sterk af, met 15% koerswinst.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen: hoe diep zijn de zakken van minister Hoekstra als de economie nog maanden platligt? En waar halen we die miljarden aan staatssteun vandaan? Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.