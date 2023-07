Dure handtassen en sjaaltjes van Hermès vooral in China en VS populair

Parijs (ANP) - Luxeproducten zoals handtassen blijven ook in tijden van hoge inflatie ongekend populair. Het Franse modehuis Hermès meldt een omzetstijging van 28 procent over de afgelopen drie maanden, nadat branchegenoot LVMH eerder deze week ook al met goede cijfers was gekomen. LVMH is het moederbedrijf achter luxemerken als Louis Vuitton en Christian Dior.

Ⓒ Getty Images