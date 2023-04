Beursblog: ASMI keldert op rode AEX

Smallcapfonds Majorel (+39%) is juist een positieve uitschieter. Het Franse Teleperfomance heeft een overnamebod op het Luxemburgse callcenterbedrijf uitgebracht.

Op de beurzen in New York ontstond dinsdag opnieuw onrust rond de financieel zwakke First Republic Bank (-49%). De aandelen ABN Amro en ING hebben daar vanochtend echter nauwelijks last van op Beursplein 5.

