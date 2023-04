Beursblog: late opleving dempt pijn AEX; afstraffing voor ASMI

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

De AEX vervolgt woensdag de weg omlaag tot net onder de grens van 750 punten na een veel groter verlies eerder in de middag. De verkoopgolf bij ASMI na de zwakke outlook heeft het sentiment flink parten gespeeld. De duikeling van IMCD na de resultaten deed de stemming ook geen goed. Besi valt goed in de smaak in reactie op de cijfers