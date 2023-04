Beursblog: ’Microsoft helpt Wall Street aan hogere start’

De AEX kijkt dinsdagmiddag nog steeds aan tegen een verlies met een 1,2% bij een stand van 746,41 punten. Vooral de neergang bij ASMI (-10%) in reactie op de zwakke outlook van het chipbedrijf draagt bij aan het bedrukte tij. Branchegenoot ASML is ook in mindere doen en zakt 2,4% weg.

Smallcapfonds Majorel is een positieve uitschieter op het Damrak met een koersexplosie van 38%. Het Franse Teleperfomance heeft een overnamebod op het Luxemburgse callcenterbedrijf uitgebracht.

’Nasdaq hoger van start’

Beleggers kijken ook alvast vooruit naar de kwartaalcijfers van Facebook-moeder Meta die vanavond laat verschijnen. Donderdagavond openen internetwinkelgigant Amazon en chipfabrikant Intel de boeken.

