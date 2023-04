Beursblog: Microsoft werkt Wall Street omhoog; AEX zakt nog flink weg

Vooral techfonds Microsoft geeft daarbij steun met een koerssprong van 7,7% na de goed ontvangen omzetgroei dinsdag nabeurs. Alphabet, moederbedrijf van Google, krijgt er 0,1%bij. De zoekmachinegigant kwam dinsdag beurs met licht meevallende resultaten oncer meer bij de cloudiensten.

Meta dat nabeurs de boeken open doet, gaat 1,4% vooruit.

Boeing koerst 3,7% hoger. De vliegtuigbouwer wist vorig kwartaal de omzet flink te verhogen en het verlies terug te dringen.

Damrak

De AEX kijkt dinsdagmiddag nog steeds aan tegen een stevig verlies met een daling van 1,2% bij een stand van 746,41 punten. Vooral de neergang bij ASMI (-10%) in reactie op de zwakke outlook van het chipbedrijf draagt bij aan het bedrukte tij. Branchegenoot ASML is ook in mindere doen en zakt 2,4% weg. IMCD zakt ook flink weg en verliest 4%./ De cijfers van het bedrijf kregen een lauwe ontvangst.

Besi kon op kopersinteresse rekenen na de beter dan verwachte prestaties. Het chipfonds plust 1,7%. ABN Amro veert 0,7% op na de stevige terugval een dag eerder.

Smallcapfonds Majorel is een positieve uitschieter op het Damrak met een koersexplosie van 38%. Het Franse Teleperfomance heeft een overnamebod op het Luxemburgse callcenterbedrijf uitgebracht.

