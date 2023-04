Beursblog: ’Rode AEX in ban van cijfergolf’

De AEX-index daalde dinsdag 0,9% naar 755,45 punten. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq sloot zelfs 2% lager. Op de beurzen in New York ontstond opnieuw onrust rond de financieel zwakke First Republic Bank (-49%). Nabeurs kwam techgigant Microsoft met meevallende kwartaalresultaten.

