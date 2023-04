Beursblog: stress over banken zit Wall Street weer dwars

Techbeurs Nasdaq houdt nog een plusje van 0,5% vast. De Dow Jones-index levert 0,7% in. De brede S&P 500 daalt 0,4%.

Techfonds Microsoft maakt een koerssprong van 7,2% na de goed ontvangen omzetgroei dinsdag nabeurs. Alphabet, moederbedrijf van Google, laat 0,2% liggen. De zoekmachinegigant kwam dinsdag beurs met licht meevallende resultaten onder meer bij de cloudiensten.

Na de duikvlucht van een dag eerder zakt First Republic weer hard weg met een nieuwe tik van bijna 30%. Beleggers maken zich zorgen over de grote uitstroom van tegoeden bij de regionale bank. Om kosten te besparen gaat First Republic Bank tot een kwart van het personeel ontslaan en wil de bank bezittingen verkopen om de balans te versterken, werd onlangs aangekondigd.

Vliegtuigbouwer Boeing plust 0,4% na de meevallende omzetgroei en het terugdringen van het verlies.

De AEX eindigt 0,8% lager bij een stand van 749,5 punten. Eerder dook de hoofdgraadmeter nog ruim onder 746 punten. De Midkap-index gaat 0,1% vooruit naar 923,5 punten.

Bij de hoofdfondsen straffen beleggers ASMI af met een aderlating van 7,5% tot gevolg in reactie op de zwakke outlook van het chipbedrijf. Branchegenoot ASML is ook in mindere doen en zakt 1,3% weg. IMCD ligt er zwak bij en verliest 4%. De cijfers van het chemiebedrijf kregen een lauwe ontvangst. Bankconcern ING moet na de dip van een dag eerder nog eens 2,4% afstaan.

Besi daarentegen kan op grote kopersinteresse rekenen na de beter dan verwachte prestaties. Het chipfonds schiet 8% omhoog. ABN Amro veert 1,4% op na de stevige terugval een dag eerder. KPN dikt 0,7% aan. Het telecomconcern overtrof met de winstgevendheid de verwachtingen.

In de Midkap speelt Fugro de hoofdrol met een winst van 3,2%. Beleggers belonen de resultaten van de bodemonderzoeker.

Smallcapfonds Majorel is een positieve uitschieter met een koersexplosie van 38%. Het Franse Teleperfomance heeft een overnamebod op het Luxemburgse callcenterbedrijf uitgebracht.

