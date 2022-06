Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen: ECB grijpt in om paniek op de kapitaalmarkten te bezweren

Door Dorinde Meuzelaar Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat gericht obligaties kopen om de stijgende renteverschillen tussen de eurolanden in te dammen. Dat is de uitkomst van een ingelaste spoedvergadering van het bestuur van de centrale bank. Dat was nodig vanwege paniek op de obligatiemarkt, waar de rentes de pan uit rijzen, waardoor er opnieuw zorgen zijn over de houdbaarheid van de schulden van zwakke eurolanden. Vijf vragen: