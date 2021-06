Jitse Groen kleiner in Just Eat Takeaway.com na overname GrubHub

Volgens een melding bij de toezichthouder AFM van 15 juni, heeft hij nog een kapitaalbelang van 7,24% in het snel uitbreidende concern. Eind januari meldde de oprichter nog 11,13% aandelen met stemrecht te bezitten.

Dinsdag meldde de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat de overname van het Amerikaanse maaltijdplatform Grubhub was afgerond.

De overname van Grubhub is met aandelen betaald, en door de transactie is het aandelenbelang van Jitse Groen verwaterd. ,,Hij heeft geen aandelen verkocht”, aldus Just Eat Takeaway.

Door de samensmelting van de bedrijven ontstaat het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf buiten China. Met de deal, die volledig in aandelen werd afgehandeld, is meer dan dan $7 miljard gemoeid.

Volgens Groen is zijn bedrijf marktleider in Europa, Canada en Australië en heeft het zeer sterke posities op belangrijke maaltijdbestelmarkten in de Verenigde Staten bereikt.