Dagelijks een horecazaak erbij

KHN meldt dat tegenwoordig 448.000 mensen in de horeca werken. Het aantal medewerkers steeg de afgelopen tien jaar met 28%. Dit terwijl het aantal werkzame personen in de gehele economie in deze periode met slechts 5% steeg, aldus de horecaorganisatie.

Met een omzet van €28 miljard is de toegevoegde waarde van de horeca voor de Nederlandse economie volgens KHN in de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan andere sectoren. De toegevoegde waarde steeg met 61% van €9 naar €15 miljard. „Zo is de horeca inmiddels groter dan de gezamenlijke €13 miljard toegevoegde waarde van landbouw, bosbouw en visserij”, stelt KHN.