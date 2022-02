Beursblog: AEX zoekt het dankzij Google hogerop

Premium Financieel

Josh Wardle loopt binnen met verkoop Wordle: van presentje geliefde naar wereldhit

Het begon met een woordspelletje van vijf letters. Het eindigt nu met een bedrag van zeven cijfers. De New York Times neemt de internetsensatie van Josh Wardle over voor een bedrag „in de lage regionen van de zeven cijfers”. In ieder geval een miljoen dollar dus. Niet gek voor iets dat begon als een...