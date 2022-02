Beursblog: techfondsen zwepen Wall Street op naar winst

Door Theo Besteman

Techaandelen zorgen voor winst op Wall Street.

In New York staan beurzen woensdagavond duidelijk in de plus. Beleggers pakken voor de vierde handelsdag oprij wist. De AEX is woensdag nipt hoger de beurshandel uitgegaan, bij een fors opgelopen nieuw inflatiecijfer. Aegon won bovenin met KPN en Ahold, Prosus sloot onderin de hoofdindex. AMG is sterk gebleven in de Midkap na wederom een verhoogde omzetverwachting.