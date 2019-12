’Kolossale’ loonsverhoging bij tankstations

Van Dijk: „We zijn uitgekomen op maar liefst €70 per maand extra per 1 februari aanstaande en nog eens dezelfde loonsverhoging per 1 februari 2021.” Jongeren zijn al helemaal spekkoper, zegt Van Dijk. „De salarisschalen onderin het loongebouw zijn geschrapt. Dat scheelt een 21-jarige pakweg €400 per maand.”

Eerder met pensioen

CNV Vakmensen heeft naar eigen zeggen met de werkgevers ook afspraken kunnen maken over de zwaarte van het beroep. Daarmee lijkt de weg vrij gebaand om het pensioen naar voren te kunnen trekken zonder grote financiële consequenties, aldus de vakbond. Het zou betekenen dat de 17.000 werknemers drie jaar eerder met pensioen mogen.