Grote slag in gamemarkt ophanden: ’Sonic richt pijlen op Angry Birds’

Ingewijden zeggen tegen de krant dat de overname door Sega Sammy Holdings mogelijk volgende week al rond is. Maar de gesprekken kunnen ook nog op niets uitlopen. Een eventuele deal zou 1 miljard dollar kunnen opleveren.

Rovio had aanvankelijk veel succes met het smartphonespelletje Angry Birds, dat in 2009 uitkwam. Maar de opbrengsten vielen al snel tegen omdat spelers maar één keer hoefden te betalen voor de app om vervolgens ongelimiteerd te spelen. Een nieuwe abonnementsvorm en animatiefilms over de vogeltjes uit het spel zorgden ervoor dat de verkopen weer wat aantrokken.

Beursgang

In 2017 ging het bedrijf naar de beurs en kreeg Rovio een waarde van 900 miljoen euro toegedicht. Nu is de beurswaarde nog geen 650 miljoen euro. Rovio is al langer op zoek naar een koper.

Vorige maand liepen overnamegesprekken met het Israëlische spelletjesbedrijf Playtika stuk omdat Rovio het geboden bedrag te laag vond. De Finnen gingen toen verder met de zoektocht naar een nieuwe eigenaar en zeiden gesprekken te voeren met meerdere partijen.