Vrouwen verdienen 46% minder na de komst van een kind

Ben je gehecht aan je maandelijkse loon, maar wil je ook kinderen? Dan kun je die als vrouw maar beter met een andere vrouw nemen. Dan is de inkomensdaling voor moeders na het krijgen van een baby namelijk lager, volgens de CPB-onderzoekers.

Ook voor hoog opgeleide vrouwen en werknemers in de publieke sector en voor vrouwen met een migratieachtergrond is de inkomensdaling minder. Dat geldt alleen weer niet voor vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

Traditioneel

De loonval is voor het grootste deel te verklaren door het grote aantal vrouwen dat in deeltijd gaat werken na de komst van een kind, of minder gaat verdienen. „Hierbij kunnen traditionele rolpatronen een rol spelen, waarin vrouwen vaker dan mannen de zorgtaken op zich nemen”, schrijft CPB.

„Het feit dat vrouwen minder gaan werken na de geboorte van een kind, heeft als gevolg dat zij hierdoor minder economisch zelfstandig zijn en het kan ook effect hebben op hun verdere carrière”, aldus het onderzoeksbureau.

De ’straf op kinderen krijgen’ is in Nederland relatief hoog, ten opzichte van andere landen zoals de Verenigde Staten en Zweden. In andere landen zoals Duitsland en Oostenrijk is de inkomensdaling voor vrouwen na het krijgen van een kind juist hoger.