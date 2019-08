’Echtscheiding moet op tafel bij hypotheekgesprek’

Maar een op de tien consumenten geeft aan volledig geïnformeerd te zijn over de mogelijke gevolgen van het scenario relatiebeëindiging, volgens een enquête onder duizend consumenten die NHG samen met Munt Hypotheken uitvoerde.

Adviesgesprek

De meerderheid van de ondervraagden besprak het scheiden helemaal niet tijdens adviesgesprek met de bank.

NHG wijst erop dat een op de drie relaties in een scheiding uitloopt. Door scheiding hoger op de agenda te zetten, kan het gescheiden koppel vaker woningverkoop voorkomen. Vaak kan dan een van de twee in de woning blijven wonen.

Mijlpaal

Volgens NHG is het aan de hypotheekadviseur als neutrale partij om het onderwerp op te voeren. „Samen een huis kopen is een bijzondere mijlpaal. Op zo’n moment is een scheiding bij 80% van de stellen niet top of mind. Het bespreken van de mogelijke consequenties kan zelfs onprettig voelen”, aldus bestuurder Carla Muters.