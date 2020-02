Besluit China zet Wall Street hoger

Traders Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de handelsdag opnieuw hoger. De Amerikaanse beurzen sloten de afgelopen drie dagen al met winst. Net als in Azië en Europa wordt het sentiment op Wall Street gesteund door het besluit van China om de importheffingen op sommige Amerikaanse goederen te halveren. De zorgen over het nieuwe coronavirus lijken steeds verder weg te ebben op de financiële markten.