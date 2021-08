Premium Geld

Eigen vakantiewoning op superjacht vanaf $11 miljoen

Een vakantiehuis hoeft niet per se op land te liggen. Er bestaan ook varende appartementencomplexen. In Scandinavië wordt nu gewerkt aan de meest luxueuze boot in dit segment: de Somnio. Dit schip biedt plaats aan 39 woningen en wordt met 222 meter het langste superjacht ooit.