’Bitcoin maakt 20.000 beleggers miljonair’

De munt werd vrijdag $13.540 waard, dit jaar leverde de munt virtueel 73% winst op. In twintig dagen kwam er op papier 30% bij.

Het is volgens Glassnode, dat onderzoek naar transacties en het blockchain-netwerk waarop dat gebeurt, in 2018 wel eerder gebeurd dat de zoveel eigenaren van bitcoin door koersstijgingen miljonair werden. December 2017 tikte de digitaal gefabriceerde of ’gemijnde’ cryptomunt bijna de waarde van $20.000 aan. Sindsdien vertoont het na een forse val stevige bewegingen.

De munt krijgt meer entree bij zakenbanken en ondernemingen. Online platform Square investeerde onlangs voor $50 miljoen in de munten. Stone Ridge Hodings, met $10 miljard onder beheer, heeft voor $114 miljoen aan cryptomunten gekocht.

Van bitcoin worden, volgens het softwareprotocol, maximaal 21 miljoen munten gemaakt. Bij meer vraag ontstaat bij een beperkt aanbod prijsstijging.

Goud gold langs als alternatief voor aandelenbeleggers, maar het edelmetaal leverde dit jaar ’hooguit’ 24% op. De Amsterdamse AEX-index staat sinds 1 januari 12% in het rood.

Een groot deel van bitconbezitters zal niet profiteren van de munt: velen blijken hun wachtwoord voor toegang tot hun digitale portefeuille kwijt.

Deze week meldde betalingsverwerker PayPal, met 346 miljoen gebruikers, dat het transacties met bitcoins via zijn netwerk mogelijk gaat maken. Kopen van de populairste cryptomunt is niet mogelijk. Bij de 26 miljoen bij PayPal aangesloten webwinkels is dan met bitcoin af te rekenen.