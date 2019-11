’Zorgpolis duurder voor meeste mensen’

Mensen die hun zorgpolis via een collectief hebben geregeld, ontvangen in 2020 nog slechts een korting van maximaal 5%. Dat was dit jaar 10%.

De gewone zorgpremie stijgt met gemiddeld 2%. Restitutiepolissen worden in doorsnee bijna 3% duurder, oftewel bijna €9 per maand.

Het blijft overigens lonen om zorgpremies te vergelijken. Bij zowel natura- als restitutiepolissen moet voor de duurste variant namelijk circa 23% meer betaald worden dan voor de goedkoopste, aldus MoneyView.

De online naturapolis Zekur van Univé is het goedkoopst met een maandpremie van €101,95. De voordeligste restitutiepolis wordt aangeboden door Ohra voor €116,50 per maand.

