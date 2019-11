Kapitaalinjectie voor larvenboerderij uit Ermelo

Het in 2015 opgerichte Protifarm is volgens Oost NL ’wereldwijd pionier op het gebied van de productie van ingrediënten uit insecten.’ Het bedrijf kweekt de larven van de buffalokevers, zogeheten kleine meelwormen, in rijen kratten boven elkaar.

Voedingsindustrie

De dieren eten resten uit de voedingsindustrie. Van de larven worden poeders gemaakt, die verwerkt worden in onder meer hamburgers, noedels, repen en eiwitshakes. De poeders zijn duurzamer dan dierlijke en plantaardige alternatieven voor proteïne.

Oost NL steunt het bedrijf omdat de verwerking van insecten „een oplossing is voor de snel toenemende vraag naar duurzame en gezonde voeding.” Hoeveel geld Protifarm precies krijgt wil Oost NL uit bedrijfseconomisch oogpunt niet zeggen. Oost NL beschikt over een fonds van 330 miljoen euro.