Beursblog: rentevrees brengt AEX flink van slag; Shell geeft warmte

Beurzen zijn dinsdag erg volatiel, vooral door de verwachte rentebeweging krijgen tech-aandelen een douw.

Amsterdam - De AEX vervolgt dinsdag de weg stevig omlaag naar het laagste niveau sinds halverwege december. Beleggers kruipen dieper in hun schulp met de toenemende zorgen over de oplopende rente. Bij de hoofdfondsen zit Shell in de lift aangevuurd door de opmars van de olieprijzen.