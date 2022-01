Beursblog: Wall Street loopt forse averij op; Goldman Sachs onderuit gehaald

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Beurzen zijn dinsdag erg volatiel, vooral door de verwachte rentebeweging krijgen tech-aandelen een douw. Ⓒ ANP/HH AEX 769.7 -1.49 %

Amsterdam - Op Wall Street doen beleggers dinsdag massaal aandelen van de hand. Vooral techbeurs wordt hard geraakt door de zorgen over de oplopende rente in de VS. Bankconcern Goldman Sachs krijgt het ook zwaar te verduren na de resulaten.